Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam istifa etti

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Sağlam, yaptığı açıklamada, “Değerli Kocaelisporlular; Net olarak bir kez daha belirtmek isterim ki; her zaman taraftarımızın mutluluğu benim için en önemli konulardan biridir. Futbolsever olarak herkes daha fazlasını ister. Bunu anlıyorum. Bazen bazı durumlardaysa daha fazlasına kolay ulaşılamaz. Sanılanın aksine ciddi finansal sıkıntılara rağmen Türkiye Kupası'nda kazasız şekilde yolumuza devam ederken ve ligde de 3'üncü sıradaki rakibimiz ile 4 puan fark oluşturmuşken maalesef bazı saha dışı konular gündemimizi meşgul eder hale gelmiştir. Bunun sonucunda oluşan memnuniyetsizlik son derece üzücüdür. Sayın belediye başkanımız Tahir Bey, şehrin önde gelen iş insanları ve taraftarımızın bir kısmı mücadelemize inanıyor. Teşekkürlerimi borç bilirim." diye konuştu.