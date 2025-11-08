Kocaelispor'da Galatasaray maçında önemli eksik

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor yarın saat 17.00'de Kocaeli Stadyumu'nda lider Galatasaray mücadele edecek. 35 bine yakın taraflarının önünde puan ve puanlar arayacak olan Körfez ekibi hazırlıklarını tamamladı.

Futbolculuk döneminde Galatasaray ile birçok şampiyonluk yaşayan ve kaptanlık yapan Selçuk İnan, Kocaelispor'un teknik direktörü olarak sahada galibiyet arayacak.

TAKIMIN GOLCÜSÜ PETKOVİC KADRODA OLMAYACAK

Seyircisi önünde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan Körfez ekibinde; antrenmanda şut çekerken sakatlanarak ülkesinde tedavi gören Hırvat golcü Bruno Petkovic kadroda olmayacak.

Petkovic en son 4 Ekim'de oynanan Eyüpspor maçında forma giydi. Tedavisi süren ve hafta içi takımla çalışmalara başlayan Massadio Haidara'nın kadroda yer bulması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle takımla çalışmalara katılamayan Rigoberto Rivas'ın ise 21 kişilik kadroda olması beklenmiyor.

EN ÇOK GOLÜ SON 15 DAKİKALARDA ATTI

Bu sezon Süper Lig'de gol averajı -5 olan Kocaelispor sahasında en çok son 15 dakikada gol attı. Körfez ekibi bu süreçte rakip fileleri 3 defa havalandırdı. Yeşil-siyahlılar, aynı zaman diliminde ise 2 gol yedi. Kocaelispor'da en çok asisti ise 2 asistle Keita yaptı. Keita'yı 1'er asistle Can Keleş, Karol Linetty ve Rivas takip etti.