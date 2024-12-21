Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi

Trendyol 1.Lig’de Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın görevinden istifa etmesinin ardından Kocaelispor’da yeni teknik patron belirlendi. Oluşturulan kriz masasında herhangi bir takımla çalışmayan ya da görevini yakın zamanda bırakan teknik adamlar masaya yatırıldı ve Kocaelispor’u şampiyonluğa taşıyacak, başarı grafiği yüksek isim üzerinde mutabakata varıldı. Bodrumspor’da görevini bırakan İsmet Taşdemir ile prensipte anlaşmaya varıldı. Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul kamuoyunda çok konuşulan, tartışma konusu olan bilgi kirliliğine son vermek için sorulara yanıt verdi ve camiaya çağrıda bulundu.

"PRENSİPTE ANLAŞTIK. YARIM SEZON +1 YIL YA DA 1,5 YILLIK OLACAK"



İsmet Taşdemir ile yapacakları anlaşmayı ve Ertuğrul Sağlam görevdeyken İngiltere’de Taşdemir ile görüşüp görüşmediğine dair sorulara açıklık getiren kulüp başkanı Recep Durul, “İsmet Taşdemir ile prensip anlaşmasına vardık. Kendisi şu anda yurt dışında. Pazartesi günü gelecek ve oturup detayları konuşacağız. Bir aksilik olmazsa anlaşmayı da imzalayacağız. Yarım sezon +1 yıl ya da 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağız." dedi.