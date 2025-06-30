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Kocaelispor'da üç ayrılık birden açıklandı

Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor, üç futbolcuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Kocaelispor'da üç ayrılık birden açıklandı

Trendyol 'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Josip Vukovic, Mehmet Yılmaz ve Caner Osmanpaşa ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, orta alan oyuncusu Vukovic, savunma oyuncuları Yılmaz ve Osmanpaşa ile yolların ayrıldığı belirtilerek, yeşil-siyahlı takıma katkıları için futbolculara ayrı ayrı teşekkür edildi.

Bu arada, Kocaelispor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası’nda gerçekleştireceği kamp için yola çıktığı bildirildi.

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