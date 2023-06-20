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Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi

Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi

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Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Körfez ilçesindeki Brunga Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Engin Koyun ile yönetim kurulu üyeleri Ekrem Can, Tuncay Arıcan, Vural Yıldız, Veli Başkurt, Ahmet Şahin, Zeynel Abidin Akyol, Yaşar Arslan, Çetin Zerenoğlu, Orhan Dönmez, Rafet Kırgız, Metin Dan, Osman Özsoy ve Selim Ordulu katıldı.

Törende Sağlam ile Koyun, 2 yıllık sözleşmeye imza attılar.

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