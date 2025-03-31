Kocaelispor'dan derbi öncesi taraftarlara uyarı

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol 1. Lig müsabakasında bu akşam saat 20.00’de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda Sakaryaspor ile karışacaktır. Stadyum kapılarımız müsabakadan 3 saat önce 17.00'de açılacaktır. Doğu maraton alt ve üst tribünlerde D.1/ D.2 / D.3 / D.4 kapıları, batı numaralı alt ve üst tribünlerde UEFA güney girişi / UEFA kuzey girişi /B.5 / B.3 kapıları, güney kale arkası alt ve üst tribünlerde G2/ G.3/ G.4 /G.5 kapıları kuzey kale arkası ve üst tribünlerde: K.1 / K.2/ K.3/ K.5/ B.1 kapıları açılacaktır" denildi.



"SEYİRCİLER ÖZEL ARAÇLARLA GELMESİN"



Ulaşım ve trafik konusunda yapılan bilgilendirilmede, "Maç günü stadyum çevresindeki yoğunluğun göz önünde bulundurularak, seyircilerin özel araçlarıyla gelmemeleri ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları rica olunur. Özel araçlarıyla stadyuma gelecek taraftarlarımızın stadyuma esnasında yeni yapılan bağlantı yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nu ve stadyum kapıları 3 saat öncesine açılacağı için stadyuma erken giriş yapmalarını önemle rica ederiz. Toplu taşıma ulaşım bilgilerine Ulaşım Park resmi web sayfası ile Ulaşım Park sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz" açıklaması yapıldı.