Kocaelispor'dan derbi öncesi taraftarlara uyarı
Kocaelispor, bugün kendi evinde karşılaşacağı Sakaryaspor maçı öncesinde taraftarlara önemli bilgilendirmeler ve uyarılarda bulundu.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol 1. Lig müsabakasında bu akşam saat 20.00’de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda Sakaryaspor ile karışacaktır. Stadyum kapılarımız müsabakadan 3 saat önce 17.00'de açılacaktır. Doğu maraton alt ve üst tribünlerde D.1/ D.2 / D.3 / D.4 kapıları, batı numaralı alt ve üst tribünlerde UEFA güney girişi / UEFA kuzey girişi /B.5 / B.3 kapıları, güney kale arkası alt ve üst tribünlerde G2/ G.3/ G.4 /G.5 kapıları kuzey kale arkası ve üst tribünlerde: K.1 / K.2/ K.3/ K.5/ B.1 kapıları açılacaktır" denildi.
"SEYİRCİLER ÖZEL ARAÇLARLA GELMESİN"
Ulaşım ve trafik konusunda yapılan bilgilendirilmede, "Maç günü stadyum çevresindeki yoğunluğun göz önünde bulundurularak, seyircilerin özel araçlarıyla gelmemeleri ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları rica olunur. Özel araçlarıyla stadyuma gelecek taraftarlarımızın stadyuma esnasında yeni yapılan bağlantı yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nu ve stadyum kapıları 3 saat öncesine açılacağı için stadyuma erken giriş yapmalarını önemle rica ederiz. Toplu taşıma ulaşım bilgilerine Ulaşım Park resmi web sayfası ile Ulaşım Park sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz" açıklaması yapıldı.
"QR KOD YERİNE FİZİKİ PASSOLİG KARTLARINI KULLANIN"
Kocaelispor, "Tek geçişlik kart ile müsabakaya girmek isteyen taraftarlarımızın yoğunluğu göz önünde bulundurularak stadyuma erken gelmeleri hususu önemle rica olunur. Bugün, Passolig kart başvuruları www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden yapılabilecektir. Bugün, gişelerden Passolig kart başvurusu alınmayacaktır. Müsabakaya gelecek taraftarlarımızın stadyuma giriş esnalarında turnikelerde telefonlarına indirdikleri QR kod yerine fiziki Passolig kartlarını kullanmalarını rica ediyoruz. Turnikelerdeki yavaşlamanın ve aksamanın en önemli sebebi fiziki kart yerine QR kod kullanılmasıdır. Cep telefonundaki Passolig biletle girmek isteyen seyircilerimizin, cep telefonu ışığını en üst seviyede ayarlayıp, NFC özelliğinin kapalı olarak turnikede bileti okutması gerekmektedir aksi takdirde girişleri yavaşlatacak durumlar oluşabilir" ifadeleri kullanıldı.
"SOPALI BAYRAKLAR İÇERİ ALINMAYACAK"
Stadyuma sokulması yasaklı maddeler hakkında ciddi uyarılar yapılarak, "Bozuk para, çakmak, selfie çubuğu, A4 boyutundan büyük çantalar, parfüm deodorant, lazer pointer, kamera, fotoğraf makinesi, şarj cihazı, powerbank, ses çıkaran araçlar (megafon, düdük vb.) tahta veya demir sopalı bayraklar, kapalı içecek kutuları, silah, delici, kesici veya yanıcı maddeler, ağzı kapalı su şişeleri, alkollü içecekler, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler. Müsabaka öncesi güvenlik noktalarında toplanan yukarıda yazılı maddelerin sahipleri tarafından güvenlik görevlilerine teslimi esnasında teslim edilen ürünlerin sahipleri tarafından fotoğraflanması durumunda müsabaka sonunda güney kale arkası tribünü önünde oluşturulan oyun kartı ve turnikelerde toplanan eşyaların idade noktası gişesinde Kocaelispor gönüllüleri tarafından geri iadeler yapılacaktır" açıklaması yapıldı.
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