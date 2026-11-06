Kocaelispor'un kalecisi milli takıma çağrıldığını canlı yayında öğrendi, böyle sevindi

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen Kocaelisporlu kaleci Serhat Öztaşdelen'in sevincini gösteren video sosyal medyada viral oldu.

Kocaelispor 'un resmi X hesabından “İşte o an” başlığı ile paylaşılan görüntülerde önce Ersin Destanoğlu'nun adını duyan Serhat Öztaşdelen bir nebze hayal kırıklığına uğrasa da ardından kendi adı açıklanınca arkadaşları ile büyük bir sevinç yaşadı ve tebrik edildi.