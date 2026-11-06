Kocaelispor'un kalecisi milli takıma çağrıldığını canlı yayında öğrendi, böyle sevindi
06.11.2026 21:06
İşte o an... Adını duyunca Serhat Öztaşdelen'in yüzüne yayılan gülümseme duygularına tercüman oldu.
Kocaelisporlu Serhat Öztaşdelen'in, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldığını öğrendiği andaki sevinci, kulübün sosyal medya hesabından "İşte o an" diye paylaşıldı.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen Kocaelisporlu kaleci Serhat Öztaşdelen'in sevincini gösteren video sosyal medyada viral oldu.
Kocaelispor'un resmi X hesabından “İşte o an” başlığı ile paylaşılan görüntülerde önce Ersin Destanoğlu'nun adını duyan Serhat Öztaşdelen bir nebze hayal kırıklığına uğrasa da ardından kendi adı açıklanınca arkadaşları ile büyük bir sevinç yaşadı ve tebrik edildi.
Kocaelispor da, “Oyuncumuzu kutluyor, milli müsabakalarda yürekten başarı diliyoruz.” mesajını yayınladı.
Serhat Öztaşdelen ile takım arkadaşları milli takım davetine böyle sevindiler.
SERHAT ÖZTAŞDELEN KİMDİR?
9 Aralık 2004 Karşıyaka doğumlu olan genç kaleci, Türk futboluna sayısız yıldız kazandıran Altınordu altyapısında tam 11.5 yıl eğitim gördü.
1 Ağustos 2025’te 124 bin euro bonservis bedeliyle Kocaelispor'a transfer olan Öztaşdelen, yeşil-siyahlı formayla kısa sürede ligin en az gol yiyen kalecilerinden biri haline geldi.
10 MAÇTA 4 KEZ CLEAN SHEET BAŞARISI
Süper Lig'de Kocaelispor kalesini koruyan 1,88'lik dev eldiven, bu sezon istatistikleriyle parmak ısırtıyor:
- Çıktığı 10 lig mücadelesinde kalesinde yalnızca 9 gol gördü.
- 4 zorlu karşılaşmayı gol yemeden (clean sheet) tamamladı.
- Kalesine gelen tehlikeli pozisyonlarda yaptığı 32 kurtarışla takımına doğrudan puanlar kazandırdı.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR UZATILDI
Kocaelispor yönetimi, sergilediği bu olağanüstü performansın ardından genç kaleciyi ödüllendirerek Ekim 2026'da sözleşmesini 30 Haziran 2030 tarihine kadar uzattı