Kocaelispor'un konuğu Rizespor

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.



Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.



Ligdeki ilk puanını 4. haftada ağırladığı Zecorner Kayserispor'la berabere kalarak elde eden Körfez temsilcisi, Çaykur Rizespor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.



Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska ile kart cezalısı Can Keleş karşılaşmada forma giyemeyecek.



Yeni transferlerden Serdar Dursun ve Habib Ali Keita ise şans bulmaları halinde Kocaelispor formasıyla ilk maçlarına çıkacak.