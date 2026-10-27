Koçak 76 kiloda bronz madalya için güreşecek

Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde müsabakalar başladı. 76 kiloda mindere çıkan Kadriye Koçak Aksoy finalin kapısından döndü.

Sıklet değiştirerek 65'ten 76 kiloya geçen Kadriye Aksoy Koçak, ikinci turda Kübalı Milaimy Marin Potrille'yi 14-4 teknik üstünlükle, çeyrek finalde de Kazak Gulmaral Yerkebayeva'yı 12-8 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde, son iki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaşan Kadriye, rakibine teknik üstünlükle mağlup oldu.

Dünya şampiyonalarında ilk madalyasını kazanmayı amaçlayan milli güreşçi, yarın üçüncülük maçına çıkacak.

Öte yandan 57 kilo çeyrek finalinde Belaruslu Iryna Kurachkina'ya yenilen Elvira Süleyman Kamaloğlu'nun yanı sıra ilk maçlarını kaybeden 2017 ve 2025'in dünya üçüncüsü Evin Demirhan Yavuz (50 kilo) ile Ayşe Erkan (65 kilo) organizasyona veda etti.