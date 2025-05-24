Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir zaferin baş kahramanı: Ange Postecoglou!

Tottenham Hotspur'la UEFA Avrupa Ligi'nin kazanan Yunan asıllı Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou'nun aile kökleri Anadolu'ya uzanan ilginç bir hikayesi bulunuyor.



Geçen sezon temmuz ayında İngiltere ekibinin başına gelen Postecoglou, Premier Lig kulübünü yöneten ilk Avustralyalı olmanın yanı sıra tarihte Avrupa kupasını kazanan ilk Avustralyalı teknik direktör ünvanına da sahip oldu.



2008 İngiltere Lig Kupası (Carabao Kupası)'nı kazanmasının ardından kupa orucuna giren Londra takımına ilk kupasını tattıran 59 yaşındaki teknik adam, 2025 Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı devirerek Premier Lig'deki kötü performansı da taraftarlarına unutturdu.



Geçen yıl eylül ayında Kuzey Londra derbisinde Arsenal'e 1-0 kaybedilen maç sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Postecoglou, "Her zaman ikinci yılımda bir şeyler kazanırım. Hiçbir şey değişmedi. İnanmadığım şeyleri söylemem." demişti.



Postecoglou'nun oyun felsefesi, yüksek yoğunluklu ve hücum futbolu tercihi taraftarlar ve futbol yazarları arasında "Angeball" lakabını kazanmasına sebep oldu.



Soy ismi sebebiyle Türk kamuoyunun da ilgi odağı olan tecrübeli teknik adam, Türk basınının onun kökleri hakkındaki sorulan soruyu, "Türkiye ile birkaç kuşak öncesine dayanan bir soy bağımız var. Soyadımız da bunu açıkça gösteriyor." şeklinde yanıtlamıştı.



Eşinin de Türkçe bildiğini söyleyen Avustralyalı taktisyen, "Ayrıca eşim Türk dizilerine bayılıyor. İzlediği tek şey o diyebilirim. Türkçesi de çok iyi. Kendisi Yunan asıllı ama böyle bir bağ var." demişti.



YUNANİSTAN'DAKİ ASKERİ DARBE HAYATINI DEĞİŞTİRDİ



1923'de Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesinde Manisa'nın Alaşehir ilçesinden göçen ailenin çocuğu olarak 27 Ağustos 1965'de Atina'nın Nea Filadelfia bölgesinde doğdu.



Manisa'dan göçmüş ailelerin kurmuş olduğu yerleşim yeri olan Nea Filadelfia "Yeni Manisa" anlamına gelmekteydi.



Tecrübeli teknik adam, Yunanistan'daki 1967 askeri darbesiyle kaderini değiştirecek bir hayat hikayesine sahip oldu.



Darbe sonrası babası Dimitris'in işlerinin bozulmasıyla beraber Avustralya'ya göç kararı alan Postecoglou ailesi, Ange henüz 5 yaşındayken Melbourne'e yerleşti.



2021'de İskoçya basınına verdiği röportajda ailesinin Atina'dan göçü hakkında konuşan Postecoglou, "İnsanlar daha iyi bir hayat için başka bir ülkeye gittiklerini söylüyorlar. Ailem daha iyi bir hayata sahip olmadı, bana daha iyi bir hayat yaşamam için fırsatlar sağlamak amacıyla Avustralya'ya gittiler." ifadelerini kullanmıştı.



Futbol kariyerinin şekillenmesinde babasının büyük rolü olan Ange, babasıyla sık sık oyun içi taktikler ve stratejiler hakkında konuştu, bu da ilerleyen dönemde onun antrenörlük felsefesini etkiledi.



Postecoglou'nun futbola adımını Melbourne'un Yunan topluluğunda köklü bir yere sahip olan South Melbourne Hellas'da defans oyuncusu olarak attı.



Oyunculuk süreci pek iç açıcı geçmeyen Ange, 1984'ten 1993'e kadar 193 maça çıkarken Avustralya Milli Takımı'nda ise sadece 2 maçta forma şansı bulabildi.



AVUSTRALYA'DA KULÜP TAKIMI DA YÖNETTİ



Teknik direktörlüğe, kulübü South Melbourne'de başlayan Postecoglou, burada gösterdiği başarılı performansının ardından sırasıyla Avustralya U20 ve U17 takımını 2001'den 2005'e kadar yönetti.



Sonrasında Avustralya ekipleri Panachaiki, Whittlesea Zebras, Brisbane Roar ve Melbourne'de teknik direktörlük yapan Postecoglou, 2013'de Avustralya Milli Takımı'nın başına geçti.



Milli takımı, 2015 AFC Asya Kupası'nda zafere taşıyarak daha yerel düzeyde olan OFC Erkekler Uluslar Kupası'nın ardından ülkenin ilk büyük uluslararası kupasını kazandı.



Postecoglou'nun uluslararası başarısı yurt dışındaki kulüplerin dikkatini çekti ve Japonya'nın J1 Ligi'nde Yokohama F. Marinos'un teknik direktörü olarak gitmesine yol açtı.



2019'da Japon ekibini 15 yıl sonra ilk lig şampiyonluğuna taşıyan Postecoglou, agresif ve topla oynamaya dayalı bir oyun tarzına olan bağlılığıyla akıllarda yer etti.



Japonya Ligi'ndeki başarısından dolayı Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken tecrübeli çalıştırıcı, 2021'de İskoçya'nın Celtic takımının başına geçti.



Avustralyalı teknik adam, başarılı kariyerine iki sezon geçirdiği Premiership'de de devam ederek 2 İskoçya Premiership, 2 İskoçya Lig Kupası ve 1 İskoçya Kupa'sını müzesine götürdü.



LONDRA'YA BÜYÜK BEKLENTİLERLE GELDİ



Tottenham'ın başına geçeceği haberinin ardından taraftarlarca coşkuyla karşılanan Postecoglou​​​​​​​, kendine ait oyun felsefesinden dolayı "Angeball" lakabıyla anılmaya başladı.



Onun liderliğinde Tottenham, İngiliz futbolunun en üst seviyelerinde rekabet etmeyi hedefleyen daha agresif ve eğlenceli bir oyun tarzı benimsedi.



2023/23 sezonunu 8. sırada bitiren kulüp 2010'dan bu yana ilk kez Avrupa Kupası'na katılma hakkı kazanamamıştı.



2023 Temmuz'unda görevinin başına gelen Postecoglou, 2023/24 sezonunu 5. tamamlayarak Kuzey Londra ekibinin Avrupa Ligi'nde yer edinmesini sağladı.



Postecoglou, 4 yıllık kontratın altına imza atarak hem İngiltere, hem de Japonya ve İskoç futbolunun en üst düzey seviyesinde teknik direktörlük yapan ilk Avustralyalı oldu.



2017'de futbol yöneticiliğine ilişkin deneyimlerini ve yaklaşımını yansıtan "Changing the Game" (Oyunu Değiştirmek) başlıklı yazdığı bir kitabı da bulunuyor.

