Köklü kulübe kayyum: "Mafyayla ilişkileri tespit edildi!"
Serie B ekibi Juve Stabia'ya kulüp yöneticilerinin mafyayla olan ilişkileri sebebiyle kayyum atandı.
İtalya'da futbol, saha içi kadar saha dışı olaylarla da gündeme geliyor.
Ülkenin ikinci en üst düzey ligi olan Serie B'de mücadele eden Juve Stabia'ya kayyum atandı.
"MAFYAYLA İLİŞKİLERİ VAR"
21 Ekim 2025 tarihinde Napoli Emniyet Müdürlüğü tarafından yayımlanan basın bültenine göre Juve Stabia yöneticilerinin şehir mafyasıyla yakından ilişkisi bulunuyor.
Duyuruda, "Kulübün mafya stili bir ekonomik aktiviteye sahip olduğu görülüyor. Takımın departman müdürlerinin çoğunun Camorra's D'Alessandro (Napoli yakınlarındaki bir yeraltı örgütü) ile ilişkisi olduğunu tespit ettik." ifadeleri kullanıldı.
İRLANDALILAR TAKIMIN %52'SİNİ SATIN ALMIŞTI
İtalyan emniyeti tarafından yapılan araştırmanın sonucunda Juve Stabia'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz haziran ayından kulübün %52'sini satın alan İrlanda merkezli Brera Holding de konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.
KULÜP FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre Juve Stabia, İtaya Serie B'de mücadele etmeye devam edecek. Kulübün kayyum yönetiminde şeffaflığa, bütünlüğü ve özerkliğe sahip olmasının hedeflendiği duyuruldu.
Napoli merkezli ekip, geride kalan sekiz haftanın sonunda 13 puanla Serie B'nin yedinci basamağında yer alıyor.