Köklü kulübe kayyum: "Mafyayla ilişkileri tespit edildi!"

İtalya'da futbol, saha içi kadar saha dışı olaylarla da gündeme geliyor.

Ülkenin ikinci en üst düzey ligi olan Serie B'de mücadele eden Juve Stabia'ya kayyum atandı.



"MAFYAYLA İLİŞKİLERİ VAR"



21 Ekim 2025 tarihinde Napoli Emniyet Müdürlüğü tarafından yayımlanan basın bültenine göre Juve Stabia yöneticilerinin şehir mafyasıyla yakından ilişkisi bulunuyor.

Duyuruda, "Kulübün mafya stili bir ekonomik aktiviteye sahip olduğu görülüyor. Takımın departman müdürlerinin çoğunun Camorra's D'Alessandro (Napoli yakınlarındaki bir yeraltı örgütü) ile ilişkisi olduğunu tespit ettik." ifadeleri kullanıldı.

