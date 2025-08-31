Köln - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bundesliga
Bundesliga’da haftanın önemli mücadelesinde Köln Freiburg’u i ağırlıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Köln ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Köln - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan Bundesliga’da üçüncü hafta heyecanı devam ediyor.Freiburg , zorlu Köln deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor Dortmund’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak.
KÖLN - FREİBURG NE ZAMAN?
Bundesliga’da üçüncü hafta mücadelesinde Köln ve Freiburg kozlarını paylaşacak.
Cologne'da, RheinEnergieStadion Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (31 Ağustos) saat 20 30’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
