Köln - Freiburg  maçı  ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bundesliga

Bundesliga’da haftanın önemli mücadelesinde Köln  Freiburg’u i ağırlıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Köln  ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Köln - Freiburg  maçı   ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan ’da üçüncü hafta heyecanı devam ediyor.Freiburg , zorlu Köln deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor Dortmund’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak.

KÖLN - FREİBURG NE ZAMAN?

Bundesliga’da üçüncü hafta mücadelesinde Köln ve Freiburg kozlarını paylaşacak.

Cologne'da, RheinEnergieStadion Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (31 Ağustos) saat 20 30’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.


