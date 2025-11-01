Köln - Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Köln - Hamburg karşı karşıya geliyor. Hamburg zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Köln - Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



KÖLN - HAMBURG MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Köln - Hamburg kozlarını paylaşıyor.Cologne'da, RheinEnergieStadion Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 17.30’da başlayacak mücadele tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



