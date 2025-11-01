Köln - Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)
Bundesliga’da heyecan Köln - Hamburg maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Köln - Hamburg karşı karşıya geliyor. Hamburg zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Köln - Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
KÖLN - HAMBURG MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Köln - Hamburg kozlarını paylaşıyor.Cologne'da, RheinEnergieStadion Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 17.30’da başlayacak mücadele tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
