NTV.COM.TR

Köln - Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Bundesliga’da  heyecan Köln - Hamburg  maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Köln - Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Köln - Hamburg karşı karşıya geliyor. Hamburg zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Köln - Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

KÖLN - HAMBURG MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

’da haftanın dikkat çeken maçında Köln - Hamburg kozlarını paylaşıyor.Cologne'da, RheinEnergieStadion Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 17.30’da başlayacak mücadele tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...