Kolo Muani kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Kolo Muani kaç yaşında, nereli?

Kolo Muani, 5 Aralık 1998 yılında Bondy, Seine-Saint-Denis'te Kongo Demokratik Cumhuriyetli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisi hem Fransız hem de Kongo vatandaşıdır. Forvet pozisyonunda oynamaktadır ve İtalya Serie A takımlarından Juventus'da forma giymektedir



Profesyonel kariyerine 2016 yılında Nantes B takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Nantes, Boulogne ve Eintracht Frankfurt takımlarında forma giydi.



23 Ocak 2025'te Muani, sezon sonuna kadar Serie A kulübü Juventus'a kiralandı.



Randal Kolo Muani, Fransa'nın genç uluslararası oyuncularından biridir ve ülkesinin 21 yaş altı ve Olimpiyat millî takımlarında forma giymiştir. 15 Eylül 2022'de, Kolo Muani ilk kez Fransa millî takımına UEFA Uluslar Ligi'ndeki iki maç için çağrılmıştır.



16 Kasım 2022'de, Christopher Nkunku'nun sakatlanması üzerine Fransa'nın FIFA Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiştir. 14 Aralık'ta, Fas'a karşı oynanan yarı final maçında Kylian Mbappé'nin saptırdığı bir şutu gole çevirerek Fransa adına ilk golünü atmıştır. Aynı zamanda, Dünya Kupası'nda yedekten gelip gol atan en hızlı üçüncü oyuncu olarak tarihe geçmiştir.



Arjantin'e karşı oynanan finalde, Kylian Mbappé'nin gole çevirdiği bir penaltı kazandırmış ve penaltı atışlarında gol kaydetmiştir. Maçın uzatma süresinde öne geçme fırsatını değerlendirememiş ve bu anı hayatı boyunca unutamayacağını ifade etmiştir.



Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde, İspanya ile Fransa karşı karşıya gelmiştir. Münih Futbol Arena'da oynanan mücadeleyi İspanya 2-1 kazanarak adını finale yazdırmıştır.



Fransa'nın tek golü 9. dakikada Randal Kolo Muani'den gelmiştir.



Bu sonuçla İspanya, EURO 2024 finalinde mücadele etme hakkı kazanmıştır.



THİERRY HENRY İLE KIYASLANIYOR



Randal Kolo Muani'nin oyun stili, efsanevi Fransız forvet Thierry Henry ile kıyaslanmaktadır. Henry gibi, Kolo Muani de kariyerine hızı ve becerileriyle bilinen geniş bir oyuncu olarak başlamış, sonrasında santrfor pozisyonuna geçmiştir. Her iki oyuncunun da yaklaşık 1.88 metre boyunda benzer fiziksel özellikleri bulunmaktadır.



Kolo Muani'nin oyun stili, özellikle gençliğinde Henry'nin oyun stilini anımsatmaktadır; topla olağanüstü bir güce sahip olması ve defans oyuncularını geride bırakabilmesi bu benzerlikleri pekiştirmektedir.