Kolombiya, Gana'yı mağlup ederek turladı

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya ile Gana, Kansas City Stadyumu'nda mücadele etti.



Kolombiya 14. dakikada Jhon Arias'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi.



İkinci yarıda da daha üstün olan Kolombiya, ilk yarıda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi.



Kolombiya bu turda İsviçre ile oynayacak.



Kolombiya'da Galatasaraylı Davinson Sanchez ile Gana'da da Başakşehirli Jerome Opoku 90 dakika sahada kaldı.