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Kolombiya halkı Luiz Diaz için ayaklandı: İnsan kaçırmalarına son verin

Liverpoollu futbolcu Luiz Diaz, hayatının en zor günlerini geçiyor. Ebeveynleri kaçırılan Kolombiyalı futbolcu ülkesine döndü. Bölge halkı da insan kaçırılmalarına tepki göstermek için protesto yürüyüşü yaptı.

Kolombiya halkı Luiz Diaz için ayaklandı: İnsan kaçırmalarına son verin

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Kolombiya halkı Luiz Diaz için ayaklandı, ülkedeki insan kaçırmalarının son bulması için haykırdı.

Luiz Diaz'ın annesi sağlıklı bir şekilde bulundu. Babası ise hala kayıp.

Liverpoollu yıldız futbolcunun babası için ordu da harekete geçti.

"İNSAN KAÇIRMALARINA SON VERİN"

Akrabaları ve yakınları Manuel Diaz'ın serbest bırakılması için eylem yaptı.

"Onu serbest bırakın" ve "İnsan kaçırmalarına son verin" yazılı pankartalar açıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Kolombiya İçişleri Bakanı Luis Fernando, Manuel Diaz'ın ülkenin dağlık alanında olabileceğini, askerlerin bölgeyi aradığını açıkladı.

Kolombiya halkı Luiz Diaz için ayaklandı: İnsan kaçırmalarına son verin - 1

POLİS ÖDÜL VERECEK

Polis de Diaz'ın bulunmasına katkısı olacak bilgi paylaşacak kişilere 49 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Luiz Diaz'ın olayı öğrenir öğrenmez Kolombiya'ya gittiğini, tüm dualarının futbolcusu ve ailesiyle olduğunu açıkladı.

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