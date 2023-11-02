Kolombiya halkı Luiz Diaz için ayaklandı: İnsan kaçırmalarına son verin

Kolombiya halkı Luiz Diaz için ayaklandı, ülkedeki insan kaçırmalarının son bulması için haykırdı.
Luiz Diaz'ın annesi sağlıklı bir şekilde bulundu. Babası ise hala kayıp.
Liverpoollu yıldız futbolcunun babası için ordu da harekete geçti.
"İNSAN KAÇIRMALARINA SON VERİN"
Akrabaları ve yakınları Manuel Diaz'ın serbest bırakılması için eylem yaptı.
"Onu serbest bırakın" ve "İnsan kaçırmalarına son verin" yazılı pankartalar açıldı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Kolombiya İçişleri Bakanı Luis Fernando, Manuel Diaz'ın ülkenin dağlık alanında olabileceğini, askerlerin bölgeyi aradığını açıkladı.
POLİS ÖDÜL VERECEK
Polis de Diaz'ın bulunmasına katkısı olacak bilgi paylaşacak kişilere 49 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.
Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Luiz Diaz'ın olayı öğrenir öğrenmez Kolombiya'ya gittiğini, tüm dualarının futbolcusu ve ailesiyle olduğunu açıkladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Spor
- Spor&Skor
- Ntv Spor