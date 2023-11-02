Kolombiya halkı Luiz Diaz için ayaklandı: İnsan kaçırmalarına son verin

Kolombiya halkı Luiz Diaz için ayaklandı, ülkedeki insan kaçırmalarının son bulması için haykırdı.

Luiz Diaz'ın annesi sağlıklı bir şekilde bulundu. Babası ise hala kayıp.



Liverpoollu yıldız futbolcunun babası için ordu da harekete geçti.

"İNSAN KAÇIRMALARINA SON VERİN"



Akrabaları ve yakınları Manuel Diaz'ın serbest bırakılması için eylem yaptı.



"Onu serbest bırakın" ve "İnsan kaçırmalarına son verin" yazılı pankartalar açıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Kolombiya İçişleri Bakanı Luis Fernando, Manuel Diaz'ın ülkenin dağlık alanında olabileceğini, askerlerin bölgeyi aradığını açıkladı.

