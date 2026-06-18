Kolombiya, Özbekistan'ı 3 golle geçti
18.06.2026 07:39
Kolombiya, K Grubu'nda Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek Dünya Kupası'na galibiyetle başladı.
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, ilk maçında Özbekistan'ı 3-1'lik skorla geçti.
İngiltere'den Anthony Taylor, Adam Nunn, Gary Beswick'in yönettiği maç Meksika'nın Başkenti Meksiko'daki Azteca stadında oynandı.
Özbekistan'da RAMS Başakşehir oyuncuları Shomurodov ve Fayzullaev ile Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez, maça ilk 11'de çıktı.
40'ıncı dakikada Munoz Kolombiya'yı öne geçirdi. 60'ta Fayzullaev maça eşitliği getirirken Kolombiya
65'te Diaz ve 90+9'da Campaz'ın golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı.