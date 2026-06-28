Kolombiya, Portekiz'i geçerek turladı

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu son maçında, Portekiz ile Kolombiya karşı karşıya geldi.

Miami stadındaki karşılaşmayı Avustralyalı hakemler Alireza Faghani, George Lakrindis ve Andrew Lindsay yönetti. Kolombiya'nın baskılı oynadığı maç 0-0 berabere tamamlandı.

İlk iki maçını kazanan Kolombiya, bu beraberlikle grupta 7 puanla ilk sırada, Portekiz ise 5 puanla 2. sırada son 32 turuna çıktı.

Forma giydiği 6 Dünya Kupası'nda da gol atarak bunu başaran ilk futbolcu olan Portekizli Cristiano Ronaldo , Kolombiya karşısında etkisiz kaldı. Yıldız futbolcu 2006, 2010, 2014, 2018, 2022'nin ardından 2026 Dünya Kupası'nda da gol sevinci yaşamayı başaran tek futbolcu konumunda.