Kolombiya, Portekiz'i geçerek turladı
28.06.2026 05:07
Dünya Kupası'nda Portekiz ile Kolombiya 0-0 berabere kaldı. Kolombiya grup lideri olarak, Portekiz ise ikinci sırada son 32 turuna çıktı.
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu son maçında, Portekiz ile Kolombiya karşı karşıya geldi.
Miami stadındaki karşılaşmayı Avustralyalı hakemler Alireza Faghani, George Lakrindis ve Andrew Lindsay yönetti. Kolombiya'nın baskılı oynadığı maç 0-0 berabere tamamlandı.
İlk iki maçını kazanan Kolombiya, bu beraberlikle grupta 7 puanla ilk sırada, Portekiz ise 5 puanla 2. sırada son 32 turuna çıktı.
Forma giydiği 6 Dünya Kupası'nda da gol atarak bunu başaran ilk futbolcu olan Portekizli Cristiano Ronaldo, Kolombiya karşısında etkisiz kaldı. Yıldız futbolcu 2006, 2010, 2014, 2018, 2022'nin ardından 2026 Dünya Kupası'nda da gol sevinci yaşamayı başaran tek futbolcu konumunda.