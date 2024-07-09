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Kolombiya-Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Kupa Amerika'da yarı final heyecanı başlıyor. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada finalistler maçların ardından netleşecek. İkinci maç da Kolombiya ile Uruguay arasında olacak. Kazanan ekip finale adını yazdıracak. Peki, Kolombiya-Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kolombiya-Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Copa America'da heyecan Kolombiya-Uruguay mücadelesiyle sürecek. Yarı finalin ikinci müsabakasında Uruguay ile Kolombiya kozlarını paylaşacak. Kuzey Karolina'daki Charlotte kentinde bulunan Bank of Amerika Stadı'ndaki müsabakaya az bir zaman kala tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. İşte, Kolombiya-Uruguay maçı hakkında bilgiler...

KOLOMBİYA-URUGUAY MAÇI NE ZAMAN?

Kolombiya-Uruguay maçı, 11 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Müsabaka, TSİ 03.00'te başlayacak ve TV8,5 ile Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

KAYBEDEN ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Yarı final maçlarını kazanan takımlar, finale yükselecek. Mağlup olan ekipler ise üçüncülük müsabakasına çıkacak.

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