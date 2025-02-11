Kolombiya'da yıldırım felaketi: 4 futbolcu yaşamını yitirdi!

Kolombiya'nın Cajibio kentinde dört futbolcu, bir ağacın altında sığınırken yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Jeidy Morales, Daniela Mosquera, Luz Lame ve Etelvina Mosquera'nın, şiddetli fırtına nedeniyle maçları durdurulduğunda saha kenarındaki bir kulübeye sığındıkları bildirildi.

BEŞ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



O esnada bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu dört kadının da yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yerel medya, yanlarında bulunan bir adamın hastanede hayatını kaybettiğini, diğer iki kadının ise ciddi yanıklar aldığını bildirdi.



PERU'DA BİR FUTBOLCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Bu trajedi, kısa süre önce Peru'da bir futbolcunun yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetmesi ve beş oyuncunun yaralanmasının ardından yaşandı.

Hakemin maçı durdurmasının ardından sahadan çıkmaya çalışan birkaç futbolcuya yıldırım isabet etti.

2021 yılında ise dokuz yaşındaki Jordan Banks, İngiltere'nin Lancashire bölgesindeki Blackpool kentinde bir futbol antrenmanı sırasında yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Üvey babası, arabadan korku içinde izlerken küçük çocuk aniden yıldırıma maruz kalmıştı.