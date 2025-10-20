Komşuları şikayet etmişti: Real Madrid otopark davasını kaybetti

İspanya'da Madrid Adalet Yüksek Mahkemesi (TSJM), Real Madrid Kulübü tarafından yürütülen ve işletme hakkı için Madrid Belediye Meclisince yetkilendirilen Santiago Bernabeu Stadı yakınında iki yer altı otoparkı ve bir tünel inşa etmek için yapılan inşaat çalışmalarının durdurulmasını onayladı.



TSJM, 2024 yılında Madrid Mahkemesince alınan karara itiraz eden Madrid Belediyesi ve Real Madrid Kulübünün gerekçelerini haksız bularak, söz konusu iki yer altı otoparkının "kamu yararına" olmadığına kanaat getirdi.



Kararda, "Bölge sakinleri için doldurulabilecek otopark alanı sıkıntısı, öngörülebilir çevresel zararla kıyaslanamaz. Ayrıca çalışmaların, bölgedeki ağaçların ve yeşil alanların kaldırılmasını da gerektireceği göz önüne alındığında genel olarak halkın geri kalanına da zarar verilebilir." denildi.



PARA CEZASI DA ÖDEYECEK

Ayrıca TSJM tarafından mahkeme masrafları için Real Madrid'e 12 bin euro, Madrid Belediyesine de 6 bin euro ceza belirlendi.

Real Madrid'in otopark projesi, Madrid mahkemelerinden çıkan iki ret kararıyla en az 40 yıl boyunca iptal edildi.



Diğer yandan Madrid kent merkezinde lüks bir semtte bulunan Santiago Bernabeu Stadı'nda yazın verilen konserlere de gürültü, temizlik ve çevreye verilen zararlar gerekçesiyle karşı çıkan bölgenin sakinleri, açtıkları davalarla bazı konserleri iptal ettirmişti.



Real Madrid Kulübü, 2019'da başlattığı Santiago Bernabeu Stadı'nı yenileme çalışmaları için şimdiye kadar 1,4 milyar euroya yakın harcama yaptı.

