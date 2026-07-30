Konferans Ligi için tur hedefi. Inter Turku-Başakşehir maçı
30.07.2026 17:52
Başakşehirli futbolcuların ilk maçtaki gol sevinci.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir ile Inter Turku karşı karşıya...
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında bu akşam Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak.
Turku kentindeki Veritas Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Sahadan galibiyetle ayrılan takım, 3. eleme turuna yükselecek. Normal sürenin ve uzatma bölümünün eşitlikle sona ermesi halinde ise turu geçen ekip, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.
İLK 11'LER
Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Touminen, Laine, Ampofo, Essomba, Jephta, Conteh.
Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Emin, Ba, Operi, Berat, Umut Güneş, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Selke.
Başakşehirli Emin Bayram'ın ilk maçtaki gol anı.
TURU GEÇERSE RAKİBİ…
Rakibine üstünlük kuran takım, 3. eleme turunda Vaduz (Lihtenştayn)-At. Escaldes (Andorra) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Vaduz, sahasında oynadığı ilk müsabakayı 4-0 kazandı.
Başakşehir'de kart cezası sona eren Fildişi Sahilli oyuncu Christopher Operi, karşılaşmada forma giyebilecek.
BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU
İstanbul Başakşehir'in UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:
Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen
Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner
Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullaev, Berkay Özcan, Umut Güneş, Güven Atalay
Forvet: Yusuf Sarı, Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım