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Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Konferans Ligi kurası için geri sayım

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi için nefesler tutuldu. Peki, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Konferans Ligi kurası için geri sayım

Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri kura çekiminde belirlenecek. İşte, Konferans Ligi kura çekimi hakkında bilgiler...

NE ZAMAN?

üUEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, 21 Haziran'da İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek.

MAÇ TARİHLERİ

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

3. TUR KURASI

Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

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