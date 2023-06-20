Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Konferans Ligi kurası için geri sayım

Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri kura çekiminde belirlenecek. İşte, Konferans Ligi kura çekimi hakkında bilgiler...



KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



üUEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, 21 Haziran'da İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.



MAÇ TARİHLERİ



Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.



3. TUR KURASI



Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.



