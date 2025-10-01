Konferans Ligi'nde 2. hafta start alacak
UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması karşılaşmaları 2 Ekim Perşembe günü başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Konferans Ligi lig aşamasında ilk hafta maçları 2 Ekim Perşembe günü oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, saat 22.00'de Polonya ekibi Legia Varşova'ya konuk olacak.
UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
19.45 Dinamo Kiev-Crystal Palace
19.45 Lausanne-Breidablik
19.45 Noah-Rijeka
19.45 Zrinjski-Lincoln Red
19.45 Jagiellonia Bialystok-Hamrun
19.45 Lech Poznan-Rapid Wien
19.45 Kuopion-Drita
19.45 Omonia-Mainz 05
19.45 Rayo Vallecano-Shkendija
22.00 Aberdeen-Shakhtar
22.00 Sparta Prag-Shamrock Rovers
22.00 Fiorentina-Sigma Olomouc
22.00 AEK Larnaca-AZ Alkmaar
22.00 Celje-AEK
22.00 Rakow-Universitatea Craiova
22.00 Shelbourne-Hacken
22.00 Slovan Bratislava-Strasbourg
22.00 Legia Varşova-Samsunspor
