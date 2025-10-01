NTV.COM.TR

Konferans Ligi'nde 2. hafta start alacak

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması karşılaşmaları 2 Ekim Perşembe günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Konferans Ligi lig aşamasında ilk hafta maçları 2 Ekim Perşembe günü oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi , saat 22.00'de Polonya ekibi Legia Varşova'ya konuk olacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Dinamo Kiev-Crystal Palace

19.45 Lausanne-Breidablik

19.45 Noah-Rijeka

19.45 Zrinjski-Lincoln Red

19.45 Jagiellonia Bialystok-Hamrun

19.45 Lech Poznan-Rapid Wien

19.45 Kuopion-Drita

19.45 Omonia-Mainz 05

19.45 Rayo Vallecano-Shkendija

22.00 Aberdeen-Shakhtar

22.00 Sparta Prag-Shamrock Rovers

22.00 Fiorentina-Sigma Olomouc

22.00 AEK Larnaca-AZ Alkmaar

22.00 Celje-AEK

22.00 Rakow-Universitatea Craiova

22.00 Shelbourne-Hacken

22.00 Slovan Bratislava-Strasbourg

22.00 Legia Varşova-Samsunspor

