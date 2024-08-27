Konferans Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Play-off turu rövanş takvimi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turu ilk maçlarında RAMS Başakşehir, deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile, Trabzonspor ise yine dış sahada İsviçre temsilcisi St. Gallen'le 0-0 berabere kalmıştı.



RAMS Başakşehir, rövanş maçında St. Patrick's Athletic'i konuk ederken, Trabzonspor da evinde St. Gallen ile karşılaşacak.



Rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:



28 Ağustos Çarşamba:



RAMS Başakşehir - St. Patrick's Athletic (İrlanda) (0-0)



Gent (Belçika) - Partizan (Sırbistan) (1-0)



29 Ağustos Perşembe:



Trabzonspor - St. Gallen (İsviçre) (0-0)



Celje (Slovenya) - Pyunik (Ermenistan) (0-1)



Drita (Kosova) - Legia (Polonya) (0-2)



Paksi (Macaristan) - Mlada Boleslav (Çekya) (2-2)



The New Saints (Galler) - Panevezys (Litvanya) (3-0)



Zire (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-6)



Maribor (Slovenya) - Djurgarden (İsveç) (0-1)



Astana (Kazakistan) - Brann (Norveç) (0-2)



Heidenheim (Almanya) - Hacken (İsveç) (2-1)



Kilmarnock (İskoçya) - Kopenhag (Danimarka) (0-2)



Zrinjski (Bosna Hersek) - Vitoria (Portekiz) (0-3)



Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - CFR Cluj (Romanya) (0-1)



Santa Coloma (Andorra) - Vikingur Reykjavik (İzlanda) (0-5)



Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Rijeka (Hırvatistan) (1-1)



Puskas Akademia (Macaristan) - Fiorentina (İtalya) (3-3)



Real Betis (İspanya) - Kryvbas (Ukrayna) (2-0)



Cercle Brugge (Belçika) - Wisla Krakow (Polonya) (6-1)



HJK (Finlandiya) - Klaksvik (Faroe Adaları) (2-2)



Ruzomberok (Slovakya) - Noah (Ermenistan) (0-3)



Larne (Kuzey İrlanda) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (1-2)



Panathinaikos (Yunanistan) - Lens (Fransa) (1-2)



Servette (İsviçre) - Chelsea (İngiltere) (0-2)