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Konferans Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Play-off turu rövanş takvimi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşları başlıyor. UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları 28 Ağustos Çarşamba ve 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Peki, Konferans Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

Konferans Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Play-off turu rövanş takvimi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turu ilk maçlarında RAMS Başakşehir, deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile, Trabzonspor ise yine dış sahada İsviçre temsilcisi St. Gallen'le 0-0 berabere kalmıştı.

RAMS Başakşehir, rövanş maçında St. Patrick's Athletic'i konuk ederken, Trabzonspor da evinde St. Gallen ile karşılaşacak.

Rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

28 Ağustos Çarşamba:

RAMS Başakşehir - St. Patrick's Athletic (İrlanda) (0-0)

Gent (Belçika) - Partizan (Sırbistan) (1-0)

29 Ağustos Perşembe:

Trabzonspor - St. Gallen (İsviçre) (0-0)

Celje (Slovenya) - Pyunik (Ermenistan) (0-1)

Drita (Kosova) - Legia (Polonya) (0-2)

Paksi (Macaristan) - Mlada Boleslav (Çekya) (2-2)

The New Saints (Galler) - Panevezys (Litvanya) (3-0)

Zire (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-6)

Maribor (Slovenya) - Djurgarden (İsveç) (0-1)

Astana (Kazakistan) - Brann (Norveç) (0-2)

Heidenheim (Almanya) - Hacken (İsveç) (2-1)

Kilmarnock (İskoçya) - Kopenhag (Danimarka) (0-2)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Vitoria (Portekiz) (0-3)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - CFR Cluj (Romanya) (0-1)

Santa Coloma (Andorra) - Vikingur Reykjavik (İzlanda) (0-5)

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Rijeka (Hırvatistan) (1-1)

Puskas Akademia (Macaristan) - Fiorentina (İtalya) (3-3)

Real Betis (İspanya) - Kryvbas (Ukrayna) (2-0)

Cercle Brugge (Belçika) - Wisla Krakow (Polonya) (6-1)

HJK (Finlandiya) - Klaksvik (Faroe Adaları) (2-2)

Ruzomberok (Slovakya) - Noah (Ermenistan) (0-3)

Larne (Kuzey İrlanda) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (1-2)

Panathinaikos (Yunanistan) - Lens (Fransa) (1-2)

Servette (İsviçre) - Chelsea (İngiltere) (0-2)

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