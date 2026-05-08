Konferans Ligi'nde Crystal Palace-Rayo Vallecano finali

UEFA Konferans Ligi 'nde yarı final rövanş maçları tamamlandı.

İspanya ekibi Rayo Vallecano, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Fransa'nın Strasbourg takımına Meinau Stadı'nda konuk oldu. Rövanşta da 42'nci dakikada Alemao'nun attığı golle 1-0 galip gelen Rayo Vallecano finale yükseldi.

İngiltere temsilcisi Crystal Palace ise teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk 'i Selhurst Park'ta ağırladı. İlk karşılaşmayı 3-1 kazanan Crystal Palace, rövanşta da 25'inci dakikada Pedro Henrique (kendi kalesine) ve 52'nci dakikada Ismaila Sarr'ın golleriyle 2-1 galip gelerek finale kaldı. Konuk takımın golü 34'te dakikada Eguinaldo'dan geldi.

Crystal Palace-Rayo Vallecano finali, 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehrinde oynanacak.