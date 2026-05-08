Konferans Ligi'nde Crystal Palace-Rayo Vallecano finali

08.05.2026 04:21

Reuters
AA
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde rakiplerini eleyen Crystal Palace ve Rayo Vallecano finale yükseldi.

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçları tamamlandı.

 

İspanya ekibi Rayo Vallecano, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Fransa'nın Strasbourg takımına Meinau Stadı'nda konuk oldu.  Rövanşta da 42'nci dakikada Alemao'nun attığı golle 1-0 galip gelen Rayo Vallecano finale yükseldi.

 

İngiltere temsilcisi Crystal Palace ise teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i Selhurst Park'ta ağırladı. İlk karşılaşmayı 3-1 kazanan Crystal Palace, rövanşta da 25'inci dakikada Pedro Henrique (kendi kalesine) ve 52'nci dakikada Ismaila Sarr'ın golleriyle 2-1 galip gelerek finale kaldı. Konuk takımın golü 34'te dakikada Eguinaldo'dan geldi.

 

Crystal Palace-Rayo Vallecano finali, 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehrinde oynanacak.

