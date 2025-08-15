Konferans Ligi'nde elemeler, 29 maçla tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde sıra sıra play-off turunda.



İstanbul Başakşehir'in ardından rakibi St. Patrick's'i eleyen Beşiktaş play-off turunda Lausanne'ın rakibi oldu.

Play-off'a kalan diğer takımlar ise şöyle Lausanne, Sparta Prag, Levski Sofya, Differdange, Anderlecht, Omonoia, Györi, Polissya, Rosenborg, AZ Alkmaar, Riga, Brondby, Arda, Celje, Neman, AEK, Rakow, Beşiktaş, Jagiellonia, Universitatea Craiova, Linfield, Rapid Wien, Dinamo City, Olimpija Ljubljana, Virtus, Santa Clara, Shamrock Rovers, Hibernian ve Banik Ostrava.



Üçüncü eleme turunda sonuçlar şöyle:



Hammarby (İsveç) - Rosenborg (Norveç): 0-1 (0-0)



Ararat (Ermenistan) - Sparta Prag (Çekya): 1-2 (1-4)



Sabah (Azerbaycan) - Levski Sofya (Bulgaristan): 0-2 (0-1)



Astana (Kazakistan) - Lausanne (İsviçre): 0-2 (1-3)



Levadia Tallinn (Estonya) - Differdange (Lüksemburg): 1-3 (Uzatmalarda) (3-2)



Sheriff (Moldova) - Anderlecht (Belçika): 1-1 (0-3)



Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Araz Nahçıvan (Azerbaycan): 5-0 (4-0)



Györi (Macaristan) - AIK (İsveç): 2-0 (1-2)



Paksi (Macaristan) - Polissya (Ukrayna): 2-1 (0-3)



Vaduz (Lihtenştayn) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1 (0-3)



Beitar (İsrail) - Riga (Letonya): 3-1 (0-3)



Brondby (Danimarka) - Vikingur (İzlanda): 4-0 (0-3)



Arda (Bulgaristan) - Kauno Zalgiris (Litvanya): 2-0 (1-0)



Celje (Slovenya) - Lugano (İsviçre): 2-4 (5-0)



Neman (Belarus) - Klaksvik (Faroe Adaları): 2-0 (Penaltılarla 5-4) (0-2)



AEK (Yunanistan) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1 (Uzatmalarda) (2-2)



Maccabi Haifa (İsrail) - Rakow (Polonya): 0-2 (1-0)



Beşiktaş - St. Patrick's (İrlanda): 3-2 (4-1)



Jagiellonia (Polonya) - Silkeborg (Danimarka): 2-2 (1-0)



Spartak Trnava (Slovakya) - Universitatea Craiova (Romanya): 4-3 (Uzatmalarda) (0-3)



Linfield (Kuzey İrlanda) - Vikingur (Faroe Adaları): 2-0 (1-2)



Dundee United (İskoçya) - Rapid Wien (Avusturya): 2-2 (Penaltılarla 4-5) (2-2)



Dinamo City (Arnavutluk) - Hajduk Split (Hırvatistan): 3-1 (Uzatmalarda) (1-2)



Egnatia (Arnavutluk) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 2-4 (Uzatmalarda) (0-0)



Virtus (San Marino) - Milsami (Moldova): 3-0 (2-3)



Santa Clara (Portekiz) - Larne (Kuzey İrlanda): 0-0 (3-0)



Shamrock Rovers (İrlanda) - Ballkani (Kosova): 4-0 (0-1)



Hibernian (İskoçya) - Partizan (Sırbistan): 2-3 (Uzatmalarda) (2-0)



Austria Wien (Avusturya) - Banik Ostrava (Çekya): 1-1 (3-4)