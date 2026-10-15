Konferans Ligi'nde ilk hafta. KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı

FABINHO: "GALİBİYET İÇİN GELDİK"

Trabzonsporlu Fabinho: "Bugün sizin de bahsettiğiniz gibi yeni bir mücadele alanındayız, kazanmak istiyoruz. Avrupa'da da kendimizi göstermek istiyoruz. Bu formatta her puan önemli. 3 puan ile başlamak istiyoruz. Böylesine maçlar diğer oyuncular için de büyük bir fırsat. Onlar da neler yapabileceklerini gösterecekler. Galibiyet için geldik ve umarım galibiyetle tamamlarız. Dünkü idmanda saha çok kötü değildi. İlk gördüğümüzde farklı düşünce olabilirdi ama dün kötü değildi. Antrenman da yaptık. Zaten bu konuda iyi bakmaya, iyi düşünmeye çalışıyoruz. Şöyle de bir durum var, bir futbolcu olarak vücudunuz ısındığında, kendinizi maça verdiğinizde diğer şartları unutuyorsunuz.