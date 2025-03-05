Konferans Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 6 Mart Perşembe günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 6 Mart Perşembe günü yapılacak.
Maçların rövanşları 13 Mart Perşembe günü oynanacak.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.45 Real Betis (İspanya)-Vitoria (Portekiz)
20.45 Panathinaikos (Yunanistan)-Fiorentina (İtalya)
20.45 Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)
20.45 Kopenhag (Danimarka)-Chelsea (İngiltere)
23.00 Jagiellonia (Polonya)-Cercle Brugge (Belçika)
23.00 Celje (Slovenya)-Lugano (İsviçre)
23.00 Borac (Bosna Hersek)-Rapid Wien (Avusturya)
23.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Djurgarden (İsveç)
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