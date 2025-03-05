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Konferans Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 6 Mart Perşembe günü oynanacak.

Konferans Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 6 Mart Perşembe günü yapılacak.

Maçların rövanşları 13 Mart Perşembe günü oynanacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 Real Betis (İspanya)-Vitoria (Portekiz)

20.45 (Yunanistan)-Fiorentina (İtalya)

20.45 Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)

20.45 Kopenhag (Danimarka)- (İngiltere)

23.00 Jagiellonia (Polonya)-Cercle Brugge (Belçika)

23.00 Celje (Slovenya)-Lugano (İsviçre)

23.00 Borac (Bosna Hersek)-Rapid Wien (Avusturya)

23.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Djurgarden (İsveç)

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