Konferans Ligi'nde yarı final perdesi açılıyor
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 1 Mayıs Perşembe günü yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi yarı finalinde ilk maçlar 1 Mayıs Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.
Yarı final ilk maçlarında İsveç temsilcisi Djurgarden İngiltere ekibi Chelsea'yi, İspanya takımı Real Betis ise İtalyan ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak.
Karşılaşmaların rövanşları ise 8 Mayıs'ta oynanacak.
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