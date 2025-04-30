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Konferans Ligi'nde yarı final perdesi açılıyor

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 1 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Konferans Ligi'nde yarı final perdesi açılıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi yarı finalinde ilk maçlar 1 Mayıs Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.

Yarı final ilk maçlarında İsveç temsilcisi Djurgarden İngiltere ekibi Chelsea'yi, İspanya takımı Real Betis ise İtalyan ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak.

Karşılaşmaların rövanşları ise 8 Mayıs'ta oynanacak.

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