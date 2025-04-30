Konferans Ligi'nde yarı final perdesi açılıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi yarı finalinde ilk maçlar 1 Mayıs Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.



Yarı final ilk maçlarında İsveç temsilcisi Djurgarden İngiltere ekibi Chelsea'yi, İspanya takımı Real Betis ise İtalyan ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak.



Karşılaşmaların rövanşları ise 8 Mayıs'ta oynanacak.