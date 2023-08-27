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Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un Play-off rövanş karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden , ve Adana Demirspor'un rövanş karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

FENERBAHÇE'YE İTALYAN HAKEM

Fenerbahçe, 31 Ağustos Perşembe günü 5-1 kazandığı maçın rövanşında saat 20.00'de Twente'nin konuğu olacak.

Mücadelede İtalya Federasyonu'ndan Fabio Maresca düdük çalacak. Maresca'nın yardımcılıklarını ise Davide Imperiale ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.

BEŞİKTAŞ'A PORTEKİZLİ HAKEM

Beşiktaş'ın aynı gün Dinamo Kiev'i konuk edeceği mücadeleyi ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. Beşiktaş Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede Pinheiro'nun yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

ADANA DEMİRSPOR'A İSPANYOL HAKEM

Adana Demirspor ise 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Genk'i konuk edecek.

Mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını ise Inigo Prieto ve Antonio Martinez Moreno üstlenecek.

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