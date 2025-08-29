Konferans Ligi'nde sıra grup aşamasında

UEFA Konferans Ligi'nde "lig aşamasına" yükselen takımlar 23 rövanş maçıyla belirlendi.

Çekya ekibi Sparta Prag'ın ardından rakiplerini eleyen Noah, Crystal Palace, Omonoia, Hamrun Spartans, Rapid Wien, Lausanne, Universitatea Craiova, AZ Alkmaar, Hacken, Drita, Strasbourg, AEK, Celje, Rakow, Fiorentina, Rayo Vallecano, Shelbourne, Jagiellonia, Breidablik, Shakhtar Donetsk, Legia Varşova, Shamrock Rovers ve Mainz 05 lig etabına yükseldi.



İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Lausanne'ı ağırladığı rövanşta 1-0 mağlup oldu ve Avrupa macerasına veda etti.



İstanbul Başakşehir, ilk maçta 2-1 kaybettiği Universitatea Craiova'ya konuk oldu. Başakşehir rövanşta da 3-1 yenilerek bu yıl Avrupa defterini kapattı.



Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise 1-1'in rövanşında Servette'i uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek tur atladı.



Rövanş maçlarında sonuçlar şöyle:



- Fiorentina (İtalya) - Polissya (Ukrayna): 3-2 (3-0)



- Mainz 05 (Almanya) - Rosenborg (Norveç): 4-1 (1-2)

- AZ Alkmaar (Hollanda) - Levski Sofya (Bulgaristan): 4-1 (2-0)



- Noah (Ermenistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 3-2 (4-1)



- Fredrikstad (Norveç) - Crystal Palace (İngiltere): 0-0 (0-1)



-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Wolfsberger (Avusturya): 1-0 (Penaltılarla 5-4) (1-2)



- RFS (Letonya) - Hamrun Spartans (Malta): 2-2 (0-1)



- Rapid Wien (Avusturya) - Györi (Macaristan): 2-0 (1-2)



- Beşiktaş - Lausanne (İsviçre): 0-1 (1-1)



- Universitatea Craiova (Romanya) - İstanbul Başakşehir: 3-1 (2-1)



- CFR Cluj (Romanya) - Hacken (İsveç): 1-0 (2-7)



- Differdange (Lüksemburg) - Drita (Kosova): 0-1 (1-2)



- Brondby (Danimarka) - Strasbourg (Fransa): 2-3 (0-0)



- AEK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika): 2-0 (1-1)



- Banik Ostrava (Çekya) - Celje (Slovenya): 0-2 (0-1)



- Arda (Bulgaristan) - Rakow (Polonya): 1-2 (0-1)



- Rayo Vallecano (İspanya) - Neman (Belarus): 4-0 (1-0)



- Linfield (Kuzey İrlanda) - Shelbourne (İrlanda): 0-2 (1-3)



- Dinamo City (Arnavutluk) - Jagiellonia (Polonya): 1-1 (0-3)



- Virtus (San Marino) - Breidablik (İzlanda): 1-3 (1-2)



- Servette (İsviçre) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2 (Uzatmalarda) (1-1)



- Legia Varşova (Polonya) - Hibernian (İskoçya): 3-3 (Uzatmalarda) (2-1)



- Shamrock Rovers (İrlanda) - Santa Clara (Portekiz): 0-0 (2-1)

