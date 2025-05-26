Konferans Ligi'nin kazananı büyük bir paranın sahibi olacak

UEFA Konferans Ligi'nde Real Betis ile Chelsea'nin karşı karşıya geleceği finali kazanan ekip, ekstra 3 milyon euro'yu kasasına koyacak.



Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadı'nda yapılacak final, 28 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.



UEFA'nın bu sezon düzenlediği lig aşaması statüsünün ardından takımların kazançları da farklılık gösterdi.



Katılım ücreti, galibiyet ve beraberlik gelirlerinin yanı sıra kulüpler bu sezon lig derecesi, piyasa değeri ve katsayı üzerinden de gelir elde etti.



Ligdeki 36 takım, toplamda 666 hisseyi puan durumundaki yerine göre kazandı. Ligi son sırada tamamlayan ekip 1 hisse kazanırken, lider takım 36 hissenin sahibi oldu. Lig derecesi, piyasa değeri ve katsayı gelirleri, kulüplerin elde ettiği hisse sayısına göre belirlendi.



Finalde kupayı kazanan takım, kasasına 3 milyon euro daha koyacak.



EN YÜKSEK GELİR CHELSEA'DE



Final biletini alan takımlardan Chelsea, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde maksimum geliri elde etti. Eleme turunda mücadele edip 180 bin euro alan İngiliz takımı, lig aşamasına katıldığı için 3 milyon 170 bin euro kazandı. Galibiyete 400 bin euro verilen ligde oynadığı 6 maçta da 3'er puana uzanan Chelsea, 2 milyon 400 bin euronun sahibi oldu.



Lig derecesinde bir hissenin 28 bin euro olduğu UEFA Konferans Ligi'ni zirvede tamamlayarak 36 hisse elde eden mavi-beyazlı takım, bu başarısından dolayı 1 milyon 8 bin euro kazanırken, ilk 8 sıraya verilen 400 bin euroluk ödülün de sahibi oldu. Liderlik Chelsea'ye 1 milyon 408 bin euro getirdi.



36 hissesi bulunan İngiliz ekibi, bu sayede piyasa değeri gelirinden 2 milyon 304 bin euro, katsayı gelirinden de 756 bin euro'yu kasasına koydu.



Son 16 turuna çıktığı için 800 bin euro elde eden Chelsea, çeyrek finale yükselmesinden dolayı 1 milyon 300 bin euro, yarı finalde boy gösterdiği için 2,5 milyon euro, final biletini aldığı için de 4 milyon euro kazandı.



İngiliz ekibi, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde en yüksek kazancı elde ederken şu ana kadar kasasına 18 milyon 818 bin euro koydu. Chelsea, kupayı kazanması halinde gelirini 21 milyon 818 bin euroya çıkaracak.



BETIS'İN GELİRİ 16 MİLYON EURO'YU GEÇTİ



Chelsea gibi eleme turu oynayarak 180 bin euro gelirle sezona başlayan Real Betis, lig aşamasına katılımından dolayı 3 milyon 170 bin euro elde etti.



Ligde 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan İspanyol ekibi, bu performansıyla 1 milyon 333 bin euro kazandı. Ligi 10 puanla 15. sırada tamamlayan Real Betis, toplamda 22 hisse elde etti. 22 hissenin karşılığı olarak lig derecesinden 616 bin euro, ligi de 9 ile 16. sıradaki takımlar arasında tamamlamasından dolayı 200 bin euro kazanan İspanya temsilcisi, piyasa değeri gelirinden 1 milyon 408 bin euro, katsayı gelirinden de 462 bin euro'yu kasasına koydu.



Son 16 play-off turunda mücadelesinden dolayı 200 bin euro kazanan Real Betis, son 16 turu için 800 bin euro, çeyrek finale çıktığı için 1 milyon 300 bin euro, yarı finalde oynadığı için 2,5 milyon euro, finale yükselmesi dolayısıyla da 4 milyon euro kazandı.



Yeşil-beyazlı ekip, organizasyon boyunca toplamda 16 milyon 169 bin euronun sahibi oldu. Real Betis kupayı kazanması durumunda gelirini 19 milyon 169 bin euroya çıkarmayı başaracak.