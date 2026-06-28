Kongo ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda son 32'de
28.06.2026 05:49
Özbekistan'ı 3-1 yenen Demokratik Kongo Cumhuriyeti, turnuva tarihinde ilk galibiyetini alıp 4 puanla tur atladı.
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu son maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Özbekistan karşı karşıya geldi.
Özbekistan 10'uncu dakikada Shomurodov'un golüyle öne geçti.
68 (penaltı) ve 90+1'inci dakikalarda Wissa, 78'de Mayele'nin golleriyle maçı 3-1 kazanan Kongo en iyi üçüncüler arasına girerek son 32 turuna adını yazdırdı. Turnuva tarihinde de ilk galibiyetini elde eden Kongo tur atlarken, Özbekistan puan alamadan son sırada kalarak Dünya Kupası'na veda etti.
Özbekistan'da RAMS Başakşehir oyuncuları Shomurodov ve Fayzullaev, maça ilk 11'de çıktı.