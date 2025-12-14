"Konuşursam ceza alacağım" diyen Sergen Yalçın: "Bugün maç değil tiyatro vardı"

14.12.2025 22:46

Son Güncelleme: 14.12.2025 22:57

"Konuşursam ceza alacağım" diyen Sergen Yalçın: "Bugün maç değil tiyatro vardı"
Trabzonspor maçının ardından konuşan Sergen Yalçın, "Bugün futbol değil, tiyatro vardı." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı.

 

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

""Bugün bir maç oynanmadı. Bugün bir tiyatro vardı. Bir tiyatro sahnesi. İlk 5 dakika 2 sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. 

Çünkü hakem atacak birini. Ne söyleyeyim? Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. 

Bugün futbol değil, tiyatro oynandı."

İki takım futbolcuları maç içinde sık sık tartıştı