"Konuşursam ceza alacağım" diyen Sergen Yalçın: "Bugün maç değil tiyatro vardı"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.



Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



""Bugün bir maç oynanmadı. Bugün bir tiyatro vardı. Bir tiyatro sahnesi. İlk 5 dakika 2 sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor.



Çünkü hakem atacak birini. Ne söyleyeyim? Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım.



Bugün futbol değil, tiyatro oynandı."