Konya'da amatör sporlara 144 milyon lira destek

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda düzenlenen malzeme destek programında konuşan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanvekili ve Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Ay, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin branş gözetmeksizin düzenli olarak tüm sporculara malzeme desteği sağlamasının çok kıymetli olduğunu belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise yapılan bu yardımların hem Konya hem de ülke sporuna çok büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, teşekkür etti.

"NAKDİ DESTEĞİN TUTARI 144 MİLYON LİRAYA ULAŞTI



"Gençlerimizin en iyi malzemelerle en iyi tesislerde spor yapmasına gayret ediyoruz" Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da amatör spor kulüplerine malzeme desteğinin artık bir gelenek haline geldiğini belirterek, "Konya 31 ilçesi ile büyük bir aile ve bu ailenin en önemli fertleri gençlerimiz. Gençlerimizin spor yapması, sporla irtibatlı olması bizim için ve onlar için çok kıymetli ve önemli" dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan kendi organizasyonlarında gençlerin spor yapmasını sağlarken bir taraftan da kendi imkanları ile spor yapan öğrencilere ve gençlere destek olmaya gayret ettiklerini aktaran Başkan Altay, "Sadece 2025 yılı içerisinde 31 ilçemizde 280 amatör kulübümüze 46 milyon liralık ayni destekte bulunduk. 2025 yılında 31 ilçemizdeki amatör spor kulüplerimize yaptığımız ayni ve nakdi desteğin tutarı 144 milyon liraya ulaştı.

Gençlerimizin en iyi malzemelerle en iyi tesislerde spor yapmasına gayret ediyoruz. Konya artık bir spor şehri olarak anılacak tesislere kavuşmuş oldu. Bir taraftan yeni tesisler yapıyoruz, bir taraftan tesislerin kullanılmasını arzu ediyoruz ve birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. İnşallah 2026 yılında da Avrupa Bisiklet Şehri olarak organizasyonlarımıza devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, özellikle amatör kulüplerimizin değerli başkanlarına ve yöneticilerine gençlerimize verdikleri emek ve destekten dolayı teşekkür ediyorum.Konya Büyükşehir Belediyesi ve şahsım olarak her zaman yanınızdayız. Gençlerimizin yetişmesi için hep birlikte gayret etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kulandı.

"ARTARAK DEVAM ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise yapılan desteklerin her kulübün faaliyet alanına göre özenle sağlandığına dikkati çekerek, "Büyükşehir Belediyemize, Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında bir kez daha teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Artık gelenek haline gelmiş bu malzeme desteğinin önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından malzemeler kulüplere teslim edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, 2025 yılında 31 ilçedeki amatör spor kulüplerine yaptığı ayni ve nakdi desteğin tutarı 144 milyon liraya ulaştı.