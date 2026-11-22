BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN FOBİSİ

Bu sezon deplasmanda oynadığı ilk iki resmi maçta Midtjylland ve Hradec Králové'u mağlup eden Beşiktaş , daha sonra oynadığı 8 dış saha karşılaşmasında aynı sayıda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlıların bu sezon resmi maçlarda aldığı beş mağlubiyet de deplasmanda geldi.

TÜMOSAN Konyaspor ise İstanbul takımlarıyla oynadığı son beş lig maçını kazanamadı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan yeşil-beyazlılar, son üç müsabakada ise gol atamadı.

Bu sezon deplasmanda oynadığı ilk iki resmi maçta Midtjylland ve Hradec Králové'u mağlup eden Beşiktaş, daha sonra oynadığı 8 dış saha karşılaşmasında aynı sayıda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlıların bu sezon resmi maçlarda aldığı beş mağlubiyet de deplasmanda geldi.

TÜMOSAN Konyaspor ise İstanbul takımlarıyla oynadığı son beş lig maçını kazanamadı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan yeşil-beyazlılar, son üç müsabakada ise gol atamadı.