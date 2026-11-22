Konya'da kritik maç. Konyaspor-Beşiktaş
22.11.2026 15:02
Son Güncelleme: 22.11.2026 15:32
Beşiktaş milli aradan önce ligde oynadığı son maçta Gençlerbirliği'ni mağlup etmişti.
Ev sahibi Konyaspor kazanıp yükselişe geçmek, Beşiktaş ise lider Galatasaray ile puan farkının açılmaması için 3 puan istiyor. İlk 11'ler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Saat 16.00'da başlayacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesinde tek eksik var. Gençlerbirliği maçında gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşen kaptan Orkun Kökçü, sahadaki yerini alamayacak.
Öte yandan siyah-beyazlılarda Konyaspor karşılaşması öncesinde iki futbolcu ceza sınırında bulunuyor.
Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Konya ekibi karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbide cezalı olacak. Emirhan Kökçü de hafif kas ağrısı yüzünden riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, ligde 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, haftaya 22 puanla giriyor. Siyah-beyazlılar, ligde milli ara öncesi oynadığı son maçta Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etmişti.
Ev sahibi TÜMOSAN Konyaspor ise geride kalan 11 haftada 8 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip, ligde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Konya temsilcisi, ligde oynadığı son maçta Samsunspor'a 1-0 mağlup olmuştu.
Trossard, Konya'da sarı kart görürse Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN FOBİSİ
Bu sezon deplasmanda oynadığı ilk iki resmi maçta Midtjylland ve Hradec Králové'u mağlup eden Beşiktaş, daha sonra oynadığı 8 dış saha karşılaşmasında aynı sayıda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlıların bu sezon resmi maçlarda aldığı beş mağlubiyet de deplasmanda geldi.
TÜMOSAN Konyaspor ise İstanbul takımlarıyla oynadığı son beş lig maçını kazanamadı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan yeşil-beyazlılar, son üç müsabakada ise gol atamadı.
Bu sezon deplasmanda oynadığı ilk iki resmi maçta Midtjylland ve Hradec Králové'u mağlup eden Beşiktaş, daha sonra oynadığı 8 dış saha karşılaşmasında aynı sayıda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlıların bu sezon resmi maçlarda aldığı beş mağlubiyet de deplasmanda geldi.
TÜMOSAN Konyaspor ise İstanbul takımlarıyla oynadığı son beş lig maçını kazanamadı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan yeşil-beyazlılar, son üç müsabakada ise gol atamadı.