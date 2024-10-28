Konyaspor, 3 forvetinden 1 gol katkısı alabildi

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 11 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.

Konya ekibine yaz transfer döneminde katılan tecrübeli santrfor Umut Nayir, 9 müsabakada forma giyerken, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Transfer döneminin son günlerinde imza attırılan Blaz Kramer, 6 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

Genç forvet Melih Bostan ise 1 mücadelede oynadı ancak fileleri sarsamadı.

Yeşil-beyazlı ekipte; savunmacılardan Adil Demirbağ ile Oğulcan Ülgün 1'er defa; hücum oyuncularından Pedrinho 3, Danijel Aleksic 2, Hamidou Keyta, Yusuf Erdoğan ve Alassane Ndao da 1'er kez gol sevinci yaşadı.