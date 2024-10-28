NTV.COM.TR

Konyaspor, 3 forvetinden 1 gol katkısı alabildi

Konyaspor'un 3 santrforu Süper Lig'de oynanan 10 maçta yalnızca 1 gol üretebildi.

Konyaspor, 3 forvetinden 1 gol katkısı alabildi

, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 11 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.

Konya ekibine yaz transfer döneminde katılan tecrübeli santrfor Umut Nayir, 9 müsabakada forma giyerken, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Transfer döneminin son günlerinde imza attırılan Blaz Kramer, 6 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

Genç forvet Melih Bostan ise 1 mücadelede oynadı ancak fileleri sarsamadı.

Yeşil-beyazlı ekipte; savunmacılardan Adil Demirbağ ile Oğulcan Ülgün 1'er defa; hücum oyuncularından Pedrinho 3, Danijel Aleksic 2, Hamidou Keyta, Yusuf Erdoğan ve Alassane Ndao da 1'er kez gol sevinci yaşadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...