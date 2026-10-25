Konyaspor 43 günlük galibiyet hasretini Gençlerbirliği karşısında bitirdi

Trendyol Süper Lig 'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor , konuk ettiği Gençlerbirliği 'ni 2-0 yendi.

Süper Lig'de 12 Eylül'deki Trabzonspor maçından tam 43 gün sonra ikinci galibiyetine ulaşan ve toplam 3 maç sonra kazanan Konyaspor puanını 8'e yükseltti. Son 5 haftada 4 yenilgi ve 1 beraberlik alabilen Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.

Konyaspor 10. haftada sahasında 30 Ekim'de Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlerbirliği de 2 Kasım'da Alanyaspor'u konuk edecek.

Konyaspor'a 3 puanı getiren goller 43 ve 56. dakikalarda Awaziem'den geldi.