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Konyaspor 43 günlük galibiyet hasretini Gençlerbirliği karşısında bitirdi

25.10.2026 19:33

Konyaspor 43 günlük galibiyet hasretini Gençlerbirliği karşısında bitirdi
Anadolu Ajansı

Awaziem Konyaspor forması ile ilk kez golle buluştu.

Volkan Üstüyıldız
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Süper Lig'de sahasında Gençlerbiriği'ni Awaziem'in golleri ile 2-0 yenen Konyaspor, 12 Eylül'den beri ilk kez 3 puan aldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği 'ni 2-0 yendi.

 

Süper Lig'de 12 Eylül'deki Trabzonspor maçından tam 43 gün sonra ikinci galibiyetine ulaşan ve toplam 3 maç sonra kazanan Konyaspor puanını 8'e yükseltti. Son 5 haftada 4 yenilgi ve 1 beraberlik alabilen Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.

 

Konyaspor 10. haftada sahasında 30 Ekim'de Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlerbirliği de 2 Kasım'da Alanyaspor'u konuk edecek.

 

Konyaspor'a 3 puanı getiren goller 43 ve 56. dakikalarda Awaziem'den geldi.