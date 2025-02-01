Konyaspor 6 maç sonra kazandı, Kramer 6. golünü attı
Konyaspor ligde 6 maç sonra kazandı, Blaz Kramer, Bodrum FK mücadelesinde yeşil-beyazlı formayla 6. golünü attı.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bodrum FK'ya karşı aldığı galibiyetle 6 maç sonra kazandı.
Konya ekibinin 2 golünü de forvet oyuncusu Blaz Kramer attı. Kramer, bu golle yeşil-beyazlı formayla gol sayısını 6'e çıkardı.
Maça 11'de başlayan Kramer mücadelenin 84. dakikasında yerini Umut Nayir'e bıraktı.
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