NTV.COM.TR

Konyaspor 6 maç sonra kazandı, Kramer 6. golünü attı

Konyaspor ligde 6 maç sonra kazandı, Blaz Kramer, Bodrum FK mücadelesinde yeşil-beyazlı formayla 6. golünü attı.

Konyaspor 6 maç sonra kazandı, Kramer 6. golünü attı

, Trendyol 'in 22. haftasında Bodrum FK'ya karşı aldığı galibiyetle 6 maç sonra kazandı.

Konya ekibinin 2 golünü de forvet oyuncusu Blaz Kramer attı. Kramer, bu golle yeşil-beyazlı formayla gol sayısını 6'e çıkardı.

Maça 11'de başlayan Kramer mücadelenin 84. dakikasında yerini Umut Nayir'e bıraktı.

Fenerbahçe'den Euroleague'de rahat galibiyet

Fenerbahçe'den Euroleague'de rahat galibiyet

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...