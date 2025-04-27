Konyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Konyaspor ile Adana Demirspor, 2025 sezonunun kritik haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Konyaspor için bu maç büyük bir önem taşıyor. Peki, Konyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar...
Konyaspor ile Adana Demirspor arasındaki mücadele için geri sayım başladı. Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak olan karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Konyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KONYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor’un ev sahipliğinde oynanacak olan karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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