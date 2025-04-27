Konyaspor ile Adana Demirspor arasındaki mücadele için geri sayım başladı. Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak olan karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Konyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



KONYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Konyaspor’un ev sahipliğinde oynanacak olan karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.



Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.