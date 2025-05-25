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Konyaspor - Alanyaspor Maçı Ne Zaman? Konyaspor - Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yapılacak Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor - Alanyaspor Maçı Ne Zaman? Konyaspor - Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Konyaspor - Alanyaspor Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Konyaspor - Alanyaspor maçı 25.05.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Konyaspor - Alanyaspor Maçı Nerede Oynanacak?

Konyaspor - Alanyaspor maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Konyaspor - Alanyaspor Maçının Hakemleri

Konyaspor - Alanyaspor maçını orta hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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