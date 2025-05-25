Konyaspor - Alanyaspor Maçı Ne Zaman? Konyaspor - Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yapılacak Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Konyaspor - Alanyaspor Maçı Ne Zaman
Konyaspor - Alanyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Konyaspor - Alanyaspor maçı 25.05.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Konyaspor - Alanyaspor Maçı Nerede Oynanacak?
Konyaspor - Alanyaspor maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Konyaspor - Alanyaspor Maçının Hakemleri
Konyaspor - Alanyaspor maçını orta hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Alanyaspor
- Konyaspor