Konyaspor Antalya'da bir puanı son nefeste aldı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Arabam.com Konyaspor'u 1-1 berabere kaldı.



31. dakikada Ömer Toprak'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



38. dakikada Luiz Adriano'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Wright'in sol çaprazdan şutunda top üstten dışarıya gitti.



39. Soner Dikmen'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı kontrol etti.



42. dakikada Soner Dikmen'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Alperen Uysal soluna uzanarak topu kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



46. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Wright'in şutunda top yandan auta çıktı.



51. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Ghacha'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda savunmadan dönen topu önünde bulan Fernando'nun, ceza yayı üzerinden düzgün şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in sağından ağlarla buluştu: 1-0.



68. dakikada Muhammed Demir'in ceza sahası içinde röveşata vuruşunda kaleci Alperen Uysal tehlikeyi önledi.



70. Güray Vural'ın ceza sahasında topla buluşturduğu Luiz Adriano'nun sol çaprazdan şutunda kaleci Sehic topu kontrol etti.



81. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası topu önünde bulan Calvo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.



90+6. dakikada Endri Çekiçi'nin ceza sahasına ortasına yükselen kaleci Alperen Uysal'dan seken topu önünde bulan Calvo topu ağlara gönderdi: 1-1.

Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

