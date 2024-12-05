Konyaspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Konyaspor - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yapılacak Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor - Antalyaspor maçı nerede oynanacak? Konyaspor - Antalyaspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Konyaspor - Antalyaspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...
Konyaspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman
Konyaspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Konyaspor - Antalyaspor maçı 07.12.2024 13:30 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Konyaspor - Antalyaspor Maçı Nerede Oynanacak?
Konyaspor - Antalyaspor maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
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