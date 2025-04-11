Konyaspor Başkanı Korkmaz: 200 bin Euro ödendiğinde FIFA'nın yasağı kalkacak

Konyaspor, daha önce yeşil-beyazlı kulüpte forma giyen iki oyuncuyla ilgili FIFA’dan 3 dönem transfer yasağı aldı.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Daha önce kulübümüzde forma giyen 2 oyuncu ile ilgili bir yasak getirildi. 200 bin Euro bir ödeme söz konusu. Ödeme yapılınca da bu yasak ortadan kalkacak.” ifadelerini kullandı.



Konyaspor, 22 Nisan Salı günü Galatasaray'la Türkiye Kupası'nda yarı final maçına çıkacak.