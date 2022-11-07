Konyaspor Başkanı'ndan hakem kararlarında 'standart' eleştirisi

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Arabam.com Konyaspor'un Başkanı Fatih Özgökçen, "Özellikle ikinci penaltı kararında şu noktada bir belirleme yapılması zorunlu. Vücuttan gelen ele temaslarda penaltı var mı yok mu? Bunu belirlemek lazım." dedi.

"BURADA PENALTI VERİYORSAK GAZİANTEP MAÇINDA NİYE VERİLMEDİ?"



Özgökçen, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hakemleri çok fazla eleştirme gibi bir durumlarının şimdiye kadar olmadığını, ancak verilen kararlarda standartların belirlenmesi gerektiğini söyledi.



Fatih Özgökçen, şunları kaydetti:



"Özellikle ikinci penaltı kararında şu noktada bir belirleme yapılması zorunlu. Vücuttan gelen ele temaslarda penaltı var mı yok mu? Bunu belirlemek lazım. Çünkü standardı biraz kaybettik diye düşünüyorum. Bazı pozisyonlarda vücuttan geldiği zaman penaltı kararı veriliyor, bazı noktalarda verilmiyor. Bugün ikinci penaltıda Konrad Michalak'ın bacağından gelip eline temas eden bir pozisyon söz konusu. Burada penaltı veriyorsak iki hafta önce bizim Gaziantepspor maçındaki penaltı niye verilmedi?"

"ONLARI DA İPTAL EDERSEK GOL ATACAK ADAM BULAMAYIZ"



Standart sağlanmadığı durumlarda farklı kararların ortaya çıktığına işaret eden Özgökçen, bu gibi kararlar nedeniyle kendileri gibi başka takımların da üzüldüğünü söyledi.



Trabzonspor karşısında 2-0'lık mağlubiyetten 2-2'lik beraberliğin yakalanmasının kendileri için önemli olduğunu belirten Özgökçen, "Bir puan da Trabzon deplasmanında iyidir diye düşünüyoruz. Ben başkanlık dönemimde objektif yorum yapmaya dikkat etmişimdir. Ama gerçekten televizyondan Mame Diouf'un ikinci golünü defalarca izledim. Ama çok fazla ele temas söz konusu değil. Onları da iptal edersek biz gol atacak adam bulamayız. Bartra'nın pozisyonunda topu eliyle düzelttiğini görüyoruz. Eline gelmese ondan sonraki pozisyon net bir penaltı." değerlendirmesini yaptı.

"BAZI MAÇLARA YABANCI HAKEM ATANMASINA KARŞIYIZ"



Özgökçen, maçlarda yabancı hakem görevlendirilmesiyle ilgili bir soruya, "Özellikle yabancı hakem konusunda bazı serzenişler oldu geçtiğimiz haftalarda. Bazı maçlara yabancı hakemlerin atanması, bazı maçlara ise yerli hakemlerin atanması gibi bir durum söz konusu oldu. Ama biz buna karşıyız. Yönetilecekse tamamı yerli hakemlerimiz yönetsin ki önceliğimiz hep budur. Biz kendi insanımıza güvenmek zorundayız diye söylüyoruz. Olmayacaksa tüm maçlarımızı yabancı hakemlerle yönetilsin. Genel düşüncemiz bu noktada." yanıtını verdi.

