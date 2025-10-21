Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Peki, Konyaspor-Beşiktaş erteleme maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, 22 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.



Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor.



Teknik direktör Recep Uçar idaresindeki Konyaspor, Süper Lig'deki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Konya temsilcisi, rakibinin iki basamak altında 9. sırada yer alıyor.



BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK



Siyah-beyazlılarda TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 7 eksiği var.



Beşiktaş'ta maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva müsabakada forma giyemeyecek.



GENÇLERBİRLİĞİ YENİLGİSİ MORAL BOZDU



Beşiktaş'ta geride kalan hafta Gençlerbirliği'nden alınan 2-1'lik yenilgi takımdaki keyifleri kaçırdı.



Ankara temsilcisine sahasında mağlup olan siyah-beyazlı takımda taraftarların bazı futbolculara tepkisi ve ilk sıradaki Galatasaray ile açılan puan farkı moralleri bozdu.



Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Konya deplasmanında kazanarak yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

