Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.

Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 10 puanla 6. sırada girdi.



Ligde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Konyaspor ise 9 puanla 9. basamakta yer alıyor.



BEŞİKTAŞ 8 EKSİKLE KONYA DEPLASMANINDA



Kente gelen siyah-beyazlı ekipte; Gedson Fernandes, Ante Rebic, Mert Günok, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Gökhan İnler, Emrecan Bulut kafilede yer almadı.

MUHTEMEL 11



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Amartey, Bailly, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Rashica, Cenk Tosun, Aboubakar.

İKİ TAKIM ARASINDA 45. RANDEVU



Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 45. kez karşılaşacak.



İki takım arasında oynanan 44 maçın 24'nü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

ŞENOL GÜNEŞ'E SEVGİ GÖSTERİSİ



Beşiktaşlı taraftarlar, dün Konya'ya gelen Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'e üst üste alınan beraberliklerin ardından sevgi gösterisinde bulunarak desteğini gösterdi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Karşılaşma beINSPORTS 1 kanalından canlı yayımlanacak.