Konyaspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Konyaspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
Konyaspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman
Konyaspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Konyaspor - Beşiktaş maçı 24.08.2025 00:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Konyaspor - Beşiktaş Maçı Nerede Oynanacak?
Konyaspor - Beşiktaş maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Spor&Skor
- Maç
- Beşiktaş
- Konyaspor