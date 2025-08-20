NTV.COM.TR

Konyaspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Konyaspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Konyaspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Konyaspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Konyaspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Konyaspor - Beşiktaş maçı 24.08.2025 00:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Konyaspor - Beşiktaş Maçı Nerede Oynanacak?

Konyaspor - Beşiktaş maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...