Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef derbi öncesi 3 puan
22.11.2026 10:55
Beşiktaş, derbi öncesinde galibiyet için sahada
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile Galatasaray derbisi öncesinde kritik bir maça çıkacak.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında heyecan Konyaspor-Beşiktaş maçıyla sürmeye devam ediyor. Süper Lig'de 4. sırada yer alan Beşiktaş, Konyaspor maçını kazanması halinde Galatasaray ile olan puan farkını 6'ya indirecek.
Beşiktaş önümüzdeki hafta derbiyi kazanması halinde ise puan farkı 3'e düşecek. Hedefinde kayıpsız bir şekilde ilerlemek olan Beşiktaş, Konyaspor deplasmanından galip ayrılmak istiyor. Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş , Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.
Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.
Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesinde Konyaspor'u mağlup etmek istiyor
HEDEF DERBİYE KAYIPSIZ GİTMEK
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, ligde 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 22 puanla 4. basamakta yer alıyor.
Beşiktaş, Konya deplasmanında kazanarak Galatasaray derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TA ORKUN CEZASI NEDENİYLE YOK
Siyah-beyazlılarda Konyaspor maçı öncesinde tek eksik var.
Gençlerbirliği maçında gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşen kaptan Orkun Kökçü, takımının Konyaspor müsabakasında görev yapamayacak.
Derbi öncesinde iki oyuncu kart sınırında