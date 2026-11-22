Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında heyecan Konyaspor -Beşiktaş maçıyla sürmeye devam ediyor. Süper Lig'de 4. sırada yer alan Beşiktaş, Konyaspor maçını kazanması halinde Galatasaray ile olan puan farkını 6'ya indirecek.

Beşiktaş önümüzdeki hafta derbiyi kazanması halinde ise puan farkı 3'e düşecek. Hedefinde kayıpsız bir şekilde ilerlemek olan Beşiktaş, Konyaspor deplasmanından galip ayrılmak istiyor. Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş , Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.

Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.